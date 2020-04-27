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Для эвакуации украинцев готовят еще 20 спецрейсов

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 16:28
Для эвакуации украинцев готовят еще 20 спецрейсов
Иллюстративное фото (facebook.com/skyup.aero)

Пассажиры будут обязаны пройти двухнедельную обсервацию

Для эвакуации украинцев из-за пандемии коронавируса готовят еще 20 специальных рейсов. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика SkyUp.

Сообщается, что компания выполнит еще 20 нерегулярных коммерческих рейсов, которыми украинцы и иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Украины, смогут вернуться из-за границы.

При этом иностранцы, которые находятся в Украине, могут воспользоваться этими рейсами для возвращения в страны своего гражданства.

По состоянию на 27 апреля запланированы следующие рейсы:

  • 28.04.2020 - Стокгольм, Неаполь
  • 30.04.2020 - Ларнака
  • 01.05.2020 - Дюссельдорф
  • 02.05.2020 - Париж, Лиссабон, Цюрих
  • 04.05.2020 - Франкфурт, Милан, Тараз
  • 06.05.2020 - Аликанте, Осло, Гоа
  • 07.05.2020 - Мале, Коломбо
  • 08.05.2020 - Прага, Тель-Авив, Коломбо
  • 10.05.2020 - Дели, Франкфурт

Актуальное расписание доступно на сайте SkyUp в разделе "Специальные рейсы", билеты можно приобрести на сайте авиаперевозчика и в агентской сети.

Напомним, ранее в Кабинете министров Украины обнародовали график авиарейсов для возвращения украинцев из-за границы.

До этого сообщалось, что в четверг, 28 апреля, в Украину должны доставить застрявших в Швеции граждан. Эвакуация будет проводиться специальным рейсом Стокгольм-Киев.

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