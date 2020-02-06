В Украину вернулись двое пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане, которая произошла 27 декабря 2019 возле аэропорта Алматы. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел в Facebook.

Сообщается, что при содействии посольства в Казахстане пострадавшие украинцы в сопровождении родственников вернулись в Украину. Также сообщается, что авиакомпания Air Astana вернула им всю сумму средств за приобретенные авиабилеты.

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании "Бек Эйр", выполнявший рейс по маршруту Алматы - Нур-Султан, разбился через несколько минут после вылета. На борту самолета находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа, среди пострадавших были и два украинца.

Всего в катастрофе погибли 13 человек, еще 52 получили ранения. Известно, что самолет два раза задел хвостом взлетно-посадочную полосу уже после того, как были убраны шасси, и изменил курс резко вправо. Оба бортовых самописца были найдены и отправлены на анализ через несколько часов после катастрофы. Наиболее вероятной причиной крушения самолета называли обледенение.