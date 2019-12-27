В Казахстане отменили рейсы авиакомпании Bek Air после катастрофы

Фото: крушение самолета в Казахстане (twitter.com/yujanka1925)

Сегодня утром самолет компании потерпел крушение, в результате которого погибли и пострадали десятки человек

Авиакомпания Bek Air, самолет которой потерпел крушение сегодня утром, отменила порядка 100 рейсов с 27 по 31 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Neonomad.

Как сообщается, отменены рейсы по маршрутам: Нур-Султан-Кызылорда, Кызылорда-Нур-Султан, Нур-Султан-Атырау, Атырау-Шымкент, Шымкент-Нур-Султан, Нур-Султан-Алматы, Алматы-Уральск, Уральск-Алматы, Алматы-Актау, Актау-Алматы, Алматы-Павлодар, Павлодар-Алматы, Актау-Шымкент, Атырау-Алматы, Нур-Султан-Шымкент, Алматы-Нур-Султан, Шымкент-Атырау, Атырау-Нур-Султан, Нур-Султан-Алматы, Шымкент-Актау.

"На данные рейсы продано 9157 билетов. В настоящее время авиакомпания ведет работу по возврату полной стоимости авиабилетов на все рейсы авиакомпании Bek Air, запланированные к выполнению до 31 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

Правительство Казахстана порекомендовало пассажирам отмененных рейсов рассмотреть варианты перелета на рейсах других авиакомпаний, а также на других видах транспорта.

Напомним, авиакатастрофа в Казахстане произошла около семи утра по местному времени. В результате погибли 12 человек. Также сообщается о 67 пострадавших, состояние восьми пассажиров оценивается как крайне тяжелое.

По данным МВД Казахстана, на борту лайнера, потерпевшего крушение в Алма-Ате было 5 членов экипажа и 93 пассажира. В частности, среди пассажиров были два украинца, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные - граждане Казахстана.