В Украину вернулись 12 моряков, застрявших год назад в Бразилии

Украинские моряки год пробыли в порту Сан-Себастьяна, где им не выплачивали зарплату
В Украину вернулись 12 моряков из судна "Srakane", которые около года назад застряли в Бразилии. Им в прошлом году перестали выплачивать зарплату, из-за чего они не могли вернуться в Украину.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
Как отметили в МИД, украинские моряки находились в порту города Сан-Себастьян (штат Сан-Паулу).
"Благодаря работе консулов и скоординированным с бразильской стороной действиям в течение июля все украинские граждане получили невыплаченную заработную плату и наконец, успешно вернулись на родину", - сообщили в МИД.
Также отмечается, что один из моряков нуждался в медицинской помощи, которую ему оказали в Бразилии.
Ранее РБК-Украина писало, что в июне в Украину вернулись 14 украинских моряков, которые три года пробыли в ливийской тюрьме.
Также сообщалось, что в конце мая в Украину вернулись освобожденные из плена пиратов украинские моряки контейнеровоза MSC TALIA F.
Кроме этого сообщалось, что вблизи берегов Нигера пираты захватили в плен судно с шестью украинскими моряками.