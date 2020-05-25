ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Освобожденные из пиратского плена моряки вернулись в Украину

Новости » Общество     25.05.2020 - 16:18
Освобожденные из пиратского плена моряки вернулись в Украину
Фото: (wikimedia.by.kees.torn)

Енин считает, что благодаря слаженной работе в переговорах, были освобождены моряки из плена

Сегодня, 25 мая, в Украину вернулись освобожденные из пиратского плена моряки. Они были членами экипажа контейнеровоза MSC TALIA F.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в Facebook.

Как он сообщил, в Украину вернулись семь граждан Украины, которые входили в состав экипажа судна MSC TALIA F. Однако он отметил, что результатом этого является слаженная работа украинских дипломатов и судовладельца в переговорах с пиратами.

"Освобождение наших моряков является результатом слаженной, упорной работы украинских дипломатов и судовладельца, который был активно задействован в процессе переговоров с пиратами", - написал дипломат.

Напомним, вчера сообщалось, что захваченных в Гвинейском заливе пиратами 7 граждан Украины были освобождены из плена.

РБК-Украина писало, что в прошлом месяце у берегов Бенина пираты захватили судно, тогда был похищен украинец.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Украинапленныеморякипираты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь