Осужденные в Ливии моряки вернулись в Украину

Фото: освобожденные украинские моряки (t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент отреагировал возвращение украинских моряков домой

Украинский экипаж танкера "Рута" сегодня, 19 июня, вернулся в Украину. Моряки вернулись домой после трех лет пребывания в ливийской тюрьме.

Об этом сообщил Офис президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства приветствовал возвращение 14 украинских моряков домой.

"Это наша задача - возвращать украинских граждан. Я очень рад, что почти через три с половиной года 14 членов экипажа танкера "Рута", которые были за решеткой в Ливии, вернулись домой. Я рад за них, за их семьи", - заявил он.

Фото: возвращения украинских моряков домой (president.gov.ru)

По словам Зеленского, возвращения украинских граждан домой удалось совместными усилиями Министерства иностранных дел и Службы безопасности Украины в ходе переговоров с властями Ливии.

Экипаж танкера "Рута" задержали в 2017 году по подозрению в контрабанде нефтепродуктов. В результате украинцев отправили тюрьму, где они находились до этого времени.

Кроме того, в Ливии удерживаются 4 украинца - члены экипажа танкера "Captain Khayyam".

Напомним, о возвращении украинских моряков сегодня стало известно сегодня утром.

Ранее в МИД рассказывали о переговорах с Ливией относительно освобождения задержанных украинских моряков.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий