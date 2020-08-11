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В Украину вернулись 12 моряков, застрявших год назад в Бразилии

Украина, Вторник 11 августа 2020 21:47
В Украину вернулись 12 моряков, застрявших год назад в Бразилии
Фото: МИД Украины (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украинские моряки год пробыли в порту Сан-Себастьяна, где им не выплачивали зарплату

В Украину вернулись 12 моряков из судна "Srakane", которые около года назад застряли в Бразилии. Им в прошлом году перестали выплачивать зарплату, из-за чего они не могли вернуться в Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Как отметили в МИД, украинские моряки находились в порту города Сан-Себастьян (штат Сан-Паулу).

"Благодаря работе консулов ​​и скоординированным с бразильской стороной действиям в течение июля все украинские граждане получили невыплаченную заработную плату и наконец, успешно вернулись на родину", - сообщили в МИД.

Также отмечается, что один из моряков нуждался в медицинской помощи, которую ему оказали в Бразилии.

Ранее РБК-Украина писало, что в июне в Украину вернулись 14 украинских моряков, которые три года пробыли в ливийской тюрьме.

Также сообщалось, что в конце мая в Украину вернулись освобожденные из плена пиратов украинские моряки контейнеровоза MSC TALIA F.

Кроме этого сообщалось, что вблизи берегов Нигера пираты захватили в плен судно с шестью украинскими моряками.

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