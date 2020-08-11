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В Україну повернулися 12 моряків, що застрягли рік тому в Бразилії

Україна, Вівторок 11 серпня 2020 21:47
В Україну повернулися 12 моряків, що застрягли рік тому в Бразилії
Фото: МЗС України (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Українські моряки рік пробули в порту Сан-Себастьяна, де їм не виплачували зарплату

В Україну повернулися 12 моряків з судна "Srakane", які близько року тому застрягли в Бразилії. Їм в минулому році перестали виплачувати зарплату, через що вони не могли повернутися в Україну.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Як відзначили в МЗС, українські моряки перебували в порту міста Сан-Себастьян (штат Сан-Паулу).

"Завдяки роботі консулів і скоординованим з бразильською стороною дій протягом липня всі українські громадяни отримали невиплачену заробітну плату і нарешті, успішно повернулися на батьківщину", - повідомили в МЗС.

Також наголошується, що один з моряків потребував медичної допомоги, яку йому надали в Бразилії.

Раніше РБК-Україна писало, що в червні в Україну повернулися 14 українських моряків, які три роки пробули в лівійській в'язниці.

Також повідомлялося, що в кінці травня в Україну повернулися звільнені з полону піратів українські моряки контейнеровоза MSC TALIA F.

Крім цього повідомлялося, що поблизу берегів Нігера пірати захопили в полон судно з шістьма українськими моряками.

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