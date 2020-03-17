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В Украину вернулись 1,5 тысячи украинцев из Египта

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 11:48
В Украину вернулись 1,5 тысячи украинцев из Египта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украину прибыли уже 9 самолетов из Шарм-эль-Шейха

Из Египта в Украину вернулись 1,5 тысячи человек в связи с введением карантина из-за коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Сообщается, что 17 марта в Украину прибыли уже 9 самолетов с украинцами из египетского курорта Шарм-эль-Шейх - 6 в аэропорт "Борисполь", 2 во Львов и 1 в Харьков.

"1,5 тысячи граждан Украины вернулись из Шарм-эль-Шейха. В Борисполь прибыло уже 6 рейсов, вернули 1146 украинских граждан. Также 2 самолета прибыли во Львов, один - в Харьков", - сообщили в МИД.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что граждан Украины в связи со вспышкой коронавируса в мире начали вывозить из Египта, на Шри-Ланке застряли больше сотни украинцев, а в Польше людей забирают автобусами.

Также РБК-Украина писало, что за 16 марта в Украину вернулись более 50 тысяч украинцев. Всего за прошлые сутки границу Украины пересекли около 86,5 тысяч человек, как на въезд, так и на выезд. Из 13 тысяч иностранцев, 10 тысяч выехали из страны.

Отметим, с 17 марта в Украине вступил в силу запрет на международные перевозки пассажиров. В частности, до 3 апреля были закрытии пункты пропуска и контроля через госграницу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения.

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