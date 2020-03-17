ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україну повернулися 1,5 тисячі українців з Єгипту

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 11:48
В Україну повернулися 1,5 тисячі українців з Єгипту
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україну прибули вже 9 літаків з Шарм-ель-Шейха

З Єгипту в Україну повернулися 1,5 тисячі осіб у зв'язку з введенням карантину через коронавірус. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.

Повідомляється, що 17 березня в Україну прибули вже 9 літаків з українцями з єгипетського курорту Шарм-ель-Шейх - 6 в аеропорт "Бориспіль", 2 до Львова і 1 в Харків.

"1,5 тисячі громадян України повернулися з Шарм-ель-Шейха. В Бориспіль прибуло вже 6 рейсів, повернули 1146 українських громадян. Також 2 літаки прибули до Львова, один - в Харків", - повідомили в МЗС.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що громадян України у зв'язку зі спалахом коронавіруса у світі почали вивозити з Єгипту, на Шрі-Ланці застрягли більше сотні українців, а в Польщі людей забирають автобусами.

Також РБК-Україна писало, що за 16 березня в Україну повернулися понад 50 тисяч українців. Всього за минулу добу кордон України перетнуло близько 86,5 тисяч людей, як на в'їзд, так і на виїзд. З 13 тисяч іноземців, 10 тисяч виїхали з країни.

Зазначимо, з 17 березня в Україні вступив в силу заборона на міжнародні перевезення пасажирів. зокрема, до 3 квітня були закритті пункти пропуску та контролю через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) повідомлення.

Карантин в Україні: поліція контролюватиме громадський транспорт В Україні оштрафували чоловіка за хибний виклик медиків через коронавірус
Новини України евакуаціяЄгипеткарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся