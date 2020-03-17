Украинцев забирают из Египта и Польши, более сотни граждан застряли на Шри-Ланке

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Министр отметил на Шри-Ланка 105 граждан застряли и их будет еще больше

Граждан Украины в связи со вспышкой коронавируса в мире начали вывозить из Египта, на Шри-Ланке застряли больше сотни украинцев, в Польше людей забирают автобусами. Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.

В частности, министр отметил на Шри-Ланка 105 граждан застряли и их будет больше.

"Египет - SkyUp Airlines начал вывозить наших людей из Шарма, за что компании спасибо. Утром уже 5 самолетов на Борисполь, 1 - на Львов. Консул помогает. Совместно с Владиславом Крыклием (министр инфраструктуры - ред.) работаем с туроператорами и авиакомпаниями, чтобы помочь нашим гражданам", - отметил он.

Кулеба отметил, что в Минздраве решают вопрос с Польшей о выделении дополнительных автобусов для пунктов пропуска на границе.

"Благодаря договоренностям наших пограничников (благодарность Сергею Дейнеко и его коллегам) с польскими наши автобусы заезжают в Польшу, собирают наших людей и перевозят их на территорию Украины. Консулы помогают, в отдельных случаях работают прямо на границе", - добавил он.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что четыре человека в Украине получили коронавирус внутри страны и они не путешествовали за границу.