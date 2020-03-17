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За сутки в Украину вернулись более 50 тысяч украинцев

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 10:51
За сутки в Украину вернулись более 50 тысяч украинцев
Иллюстративное фото (dpsu gov ua)

Всего границу пересекли 86,5 тысяч человек

За прошлые сутки 16 марта на территорию Украины вернулись более 50 тысяч украинцев на фоне введения запрета на пересечение границы из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Как отметили пограничники, всего за прошлые сутки границу Украины пересекли около 86,5 тысяч человек, как на въезд, так и на выезд.

"Большинство из них - более 50 тысяч- это украинцы, которые возвращались домой из-за границы. При этом отметим, что среди более 13 тысяч иностранцев, которые пересекали границу, больше 10 тысяч последовали на выезд. Во въезде в нашу страну за сутки отказали почти 400 иностранцам", - сообщили в ГПС.

Также пограничники отметили существенное снижения трафика на границе. На протяжении 15 марта украинскую границу пересекли 144 тысячи человек.

Напомним, с 16 марта в Украине закрыты границы для иностранцев на две недели в связи с введением карантина из-за коронавируса. При этом срок действия закрытия границ может быть продлен.

Также с 17 марта в Украине вступил в силу запрет на международные перевозки пассажиров. В частности, до 3 апреля были закрытии пункты пропуска и контроля через госграницу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения.

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