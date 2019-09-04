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В Украину увеличились денежные переводы из-за границы

Новости » Экономика    04.09.2019 - 13:35
В Украину увеличились денежные переводы из-за границы
Фото: кошелек с деньгами (Виталий Носач, РБК-Украина)

За 7 месяцев 2019 года переводы превысили 100 млрд грн

Объемы переводов физических лиц в иностранной валюте из-за пределов Украины за январь-июль 2019 года выросли на 13,2% до 106,3 млрд грн. Об этом говорится в обзоре Департамента экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Министерства экономического развития и торговли, размещенном на сайте министерства.

При этом Минэкономразвития ссылается на данные Национального банка Украины.

Как отмечается в обзоре, рост розничной торговли в Украине поддерживалось расширением спроса домохозяйств на фоне, в частности, увеличением реальной заработной платы и пенсионных выплат и "дальнейшим ростом объемов частных денежных переводов в Украину".

Напомним, по данным НБУ, объем частных переводов в Украину из-за границы в 2018 году составил 10,888 млрд долларов, что на 18% больше, чем за 2017 год (9,264 млрд долларов). НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Министерства социальной политики за рубежом работают 7-9 миллионов украинцев. Из них 3,2 миллиона работают за рубежом на постоянной основе.

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Новости Украины переводМинистерство экономического развития и торговлиНациональный банк Украины
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