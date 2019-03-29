НБУ назвал страны-лидеры по денежным переводам в Украину

Фото: коллаж (Pіxabay)

Денежные переводы занимают 8,5% в ВВП Украины

Объем частных переводов в Украину из-за границы в 2018 году составил 10,888 млрд долларов, что на 18% больше, чем за 2017 год (9,264 млрд долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные квартальной статистики Национального банка Украины.

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.

Как отмечается в публикации НБУ, больше всего переводов поступило в Украину из Польши - 3626 млн долларов. Далее идут Россия (948 млн долларов), США (870 млн долларов), Чешская Республика (846 млн долларов) и Италия (492 млн долларов).

Следует отметить, что Россия была единственной страной, переводы из которой за прошлый год сократились (на 27%).

Переводы в 2018 году

Данные: НБУ

Напомним, что по данным Госстата, номинальный валовой внутренний продукта Украины в 2018 году составлял 3558,7 млрд грн (128,5 млрд долларов по официальному курсу на 31 декабря). Таким образом, отношение денежных переводов к ВВП Украины составляет 8,5%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Министерства социальной политики за рубежом работают 7-9 миллионов украинцев. Из них 3,2 миллиона работают за рубежом на постоянной основе.