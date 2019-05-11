НБУ назвал страны-лидеры по денежным переводам в Украину

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Больше всего украинцы получают из США и Израиля

Объем внутригосударственных переводов через системы перевода денег за первый квартал 2019 года вырос почти на 36% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, в пределах Украины сумма переводов составила 46,77 млрд грн или 1 713 млн долларов (в экв.) - 73,86% от общей суммы переводов; в Украину - 531 млн долларов (в экв.) - 22,90% от общей суммы переводов.

С начала 2019 года через системы перевода средств в Украину поступило больше всего денег из США (18%) и Израиля (15%).

Как отмечается в сообщении, Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. Сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода, в семь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы. За пределы Украины за первый квартал 2019 года перевели 75 млн долларов (в экв.) - 3,24% от общей суммы переводов, больше всего - на территорию России (33%).

Всего в первом квартале 2019 года на территории Украины предоставляли услуги 32 систем перевода средств, из которых: 26 систем, созданных резидентами. 6 систем, созданных нерезидентами.

Данные не включают информацию о переводах, осуществленных через банки, карточные платежные системы и почтовые отделения.

Напомним, по данным НБУ, объем частных переводов в Украину из-за границы в 2018 году составил 10,888 млрд долларов, что на 18% больше, чем за 2017 год (9,264 млрд долларов). НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Министерства социальной политики за рубежом работают 7-9 миллионов украинцев. Из них 3,2 миллиона работают за рубежом на постоянной основе.