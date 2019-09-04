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До України збільшилися грошові перекази з-за кордону

Новини » Економіка    04.09.2019 - 13:35
До України збільшилися грошові перекази з-за кордону
Фото: гаманець з грошима (Віталій Носач, РБК-Україна)

За 7 місяців 2019 року перекази перевищили 100 млрд грн

Обсяги переказів фізичних осіб у іноземній валюті із-за меж України за січень-липень 2019 року зросли на 13,2% до 106,3 млрд грн. Про це йдеться в огляді Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Міністерства економічного розвитку і торгівлі, розміщеному на сайті міністерства.

При цьому Мінекономрозвитку посилається на дані Національного банку України.

Як зазначається в огляді, зростання роздрібної торгівлі в Україні підтримувалося розширенням попиту домогосподарств на тлі, зокрема, збільшення реальної заробітної плати та пенсійних виплат і "подальшого зростання обсягів приватних грошових переказів в Україну".

Нагадаємо, за даними НБУ, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону у 2018 році склав 10,888 млрд доларів, що на 18% більше, ніж за 2017 рік (9,264 млрд доларів). НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Міністерства соціальної політики за кордоном працюють 7-9 мільйонів українців. З них 3,2 мільйони працюють за кордоном на постійній основі.

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Новини України переводМіністерство економічного розвитку і торгівліНаціональний банк України
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