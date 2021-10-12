На Украину идут дожди и туманы: где именно ухудшится погода

В Украине завтра синоптики прогнозируют туман на западных территориях. Кроме того, в ряде областей пройдут сильные дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
В частности, ночью и утром 13 октября западные области накроет туман, что снизит видимость 200-500 м.
Вместе с тем завтра ожидаются ливни в течение суток в Одесской и Николаевской областях.
Также днем сильные дожди пройдут в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях. Спасатели предупреждают о 1-м уровне опасности, желтом.
Напомним, сегодня горнолыжный курорт Буковель засыпало снегом, выпал снег и на горе Поп Иван Черногорский.