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На Україну сунуть дощі й тумани: де саме погіршиться погода

Автор: Марія Кучерявець

В Україні завтра синоптики прогнозують туман на західних територіях. Крім того, у низці областей пройдуть сильні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Зокрема, вночі та вранці 13 жовтня західні області накриє туман, що знизить видимість 200-500 м.

Разом з тим завтра очікуються зливи протягом доби у Одеській та Миколаївській областях.

Також вдень сильні дощі пройдуть у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях. Рятувальники попереджають про I рівень небезпеки, жовтий.

Нагадаємо, сьогодні гірськолижний курорт Буковель засипало снігом, випав сніг і на горі Піп Іван Чорногірський.

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