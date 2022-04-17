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В Украину из США прибыла первая партия новой военной помощи, - Белый дом

Фото: украинские военные (zsu.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

По словам представителя Белого дома, в Украину из США прибыла первая партия с американской военной помощью Украине в рамках нового пакета на 800 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

США впервые согласились предоставить Киеву мощное оружие, включая 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 дронов Switchblade.

В пятницу, 15 апреля, высокопоставленный представитель министерства обороны сообщил, что первая партия оружия и техники должна прибыть в Украину в ближайшие 24 часа. Он сказал, что украинцы заберут ее на границе и ввезут в страну.

Напомним, президент США Джо Байден в телефонном разговоре сообщил Владимиру Зеленскому, что Вашингтон предоставит дополнительную военную помощь на 800 млн долларов. В том числе бронетехнику и вертолеты.

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