Первая партия новой военной помощи Украине из США прибудет в течение 24 часов, - CNN
Представитель Министерства обороны США сообщил, что первая партия с американской военной помощью Украине в рамках нового пакета на 800 млн долларов прибудет в ближайшие 24 часа. По его словам, украинцы заберут груз на границе и ввезут его в страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.
Издание отмечает, что список вооружений, который вошел в первую партию, не разглашается. Однако, источники телеканала заявили, что среди наименований - гаубицы и боеприпасы к ним, а также радары.
В CNN также отметили, что новый пакет помощи Украине отличается от предыдущих поставок. Он включает в себя "более сложное и мощное вооружение". О каком именно идет речь, телеканал не уточняет.
Напомним, 13 апреля президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 800 млн долларов.
Отметим, позднее Пентагон раскрыл содержимое нового пакета. В него, в частности, включили вертолеты, гаубицы, беспилотники и противотанковые ракеты.
Как сообщало РБК-Украина, Россия начала угрожать США после объявления о новом пакете военной помощи Украине.
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