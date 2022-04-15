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Первая партия новой военной помощи Украине из США прибудет в течение 24 часов, - CNN

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 15 апреля 2022 17:58
Первая партия новой военной помощи Украине из США прибудет в течение 24 часов, - CNN Фото: военная помощь США прибудет в Украину в течение 24 часов (mil.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Представитель Министерства обороны США сообщил, что первая партия с американской военной помощью Украине в рамках нового пакета на 800 млн долларов прибудет в ближайшие 24 часа. По его словам, украинцы заберут груз на границе и ввезут его в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

Издание отмечает, что список вооружений, который вошел в первую партию, не разглашается. Однако, источники телеканала заявили, что среди наименований - гаубицы и боеприпасы к ним, а также радары.

В CNN также отметили, что новый пакет помощи Украине отличается от предыдущих поставок. Он включает в себя "более сложное и мощное вооружение". О каком именно идет речь, телеканал не уточняет.

Напомним, 13 апреля президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 800 млн долларов.

Отметим, позднее Пентагон раскрыл содержимое нового пакета. В него, в частности, включили вертолеты, гаубицы, беспилотники и противотанковые ракеты.

Как сообщало РБК-Украина, Россия начала угрожать США после объявления о новом пакете военной помощи Украине.

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