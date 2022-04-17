В Україну з США прибула перша партія нової військової допомоги, - Білий дім

За словами представника Білого дому, в Україну з США прибула перша партія з американською військовою допомогою Україні в рамках нового пакету на 800 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

У п'ятницю, 15 квітня, високопоставлений представник Міністерства оборони передав, що перша партія зброї і техніки повинна прибути в Україну в найближчі 24 години. Він сказав, що українці заберуть її на кордоні і ввезуть в країну.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у телефонній розмові повідомив Володимиру Зеленському, що Вашингтон надасть додаткову військову допомогу на 800 млн доларів. У тому числі бронетехніку і вертольоти.

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