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В Украину от союзников пришла большая партия ракет, - ВС ВСУ

Автор: Анна Шиканова

В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что от западных партнеров пришла большая партия ракет класса "воздух-воздух".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ВС ВСУ в Facebook.

Как сообщили в командовании Воздушных Сил ВСУ, в Украину пришла большая партия ракет класса "воздух-воздух".

"От наших западных партнеров для авиации Воздушных Сил ВСУ поступила большая партия ракет класса "воздух-воздух". Они уже под крыльями наших истребителей. Летчики уверяют, что на всех оккупантов хватит! Слава Украине! Благодарим союзников антипутинской коалиции за мощную поддержку Украинского войска", - сказано в сообщении.

Все оперативные новости о том, что происходит в Украине можно отслеживать в нашей онлайн-трансляции.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что появились данные о потерях оккупантов за последние три дня – большое количество техники и личного состава.

А также мы писали о том, что Байрактар разнес колонную российской техники в Херсонской области.

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