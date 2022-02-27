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В Україну від союзників прийшла велика партія ракет, - ЗС ЗСУ

Автор: Анна Шиканова

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що від західних партнерів прийшла велика партія ракет класу "повітря-повітря".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ЗС ЗСУ в Facebook.

Як повідомили в командуванні Повітряних Сил ЗСУ, в Україну прийшла велика партія ракет класу "повітря-повітря".

"Від наших західних партнерів для авіації Повітряних Сил ЗСУ надійшла велика партія ракет класу "повітря-повітря". Вони вже під крилами наших винищувачів. Льотчики запевняють, що на всіх окупантів вистачить! Слава Україні! Дякуємо союзникам антипутінської коаліції за потужну підтримку українського війська", - сказано в повідомленні.

Всі оперативні новини про те, що відбувається в Україні можна відстежувати в нашій онлайн-трансляції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що з'явилися дані про втрати окупантів за останні три дні – велика кількість техніки та особового складу.

А також ми писали про те, що Байрактар розніс колонну російської техніки в Херсонській області.

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