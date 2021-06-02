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В Украину с сентября начнет летать новый лоукостер

Автор: РБК-Украина

Немецкий лоукостер Eurowings начнет летать в Украину. Первый рейс из Германии в украинскую столицу состоится 1 сентября.

Об этом говорится на сайте авиакомпании.

Рейсы авиакомпании из Дюссельдорфа в Киев будут осуществляться три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам.

Цена на билет из Дюссельдорфа в Киев составляет от 39,99 евро в одну сторону по тарифу Basic. Он включает перевозку одного предмета ручной клади, которая не превышает 55х40х23 см, а вес 8 кг.

Если ручная кладь пассажира будет превышать вес, его оштрафуют на 45 евро у выхода на посадку.

Регистрацию на рейсы Eurowings будет проходить через интернет. Однако если пассажир купит самый дешевый билет, то регистрация на стойке в аэропорту обойдется в 3-5 евро.

Напомним, ранее авиакомпания SkyUp запустила рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова в Тбилиси и Батуми. Они будут осуществляться три раза в неделю.

Кроме того, ранее SkyUp анонсировала открытие новых авиарейсов в девять стран Европы и Ближнего Востока. Запуск перелетов запланирован на летний период 2021 года.

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