В Україну з вересня почне літати новий лоукостер

Рейси авіакомпанії з Дюссельдорфа до Києва будуть здійснюватися три рази на тиждень - по понеділках, середах і п'ятницях.

Ціна на квиток з Дюссельдорфа до Києва становить від 39,99 Євро в одну сторону за тарифом Basic. Він включає перевезення одного предмета ручної поклажі, яка не перевищує 55х40х23 см, а вага 8 кг.

Якщо ручна поклажа пасажира буде перевищувати вагу, його оштрафують на 45 євро біля виходу на посадку.

Реєстрацію на рейси Eurowings проходитиме через Інтернет. Однак якщо пасажир купить найдешевший квиток, то реєстрація на стійці в аеропорту обійдеться в 3-5 євро.