Украину сегодня накроют грозы и дожди

Сегодня, 25 августа, погода в Украине ухудшится. Синоптики предупреждают о грозах и ливнях в западных, центральных и северных областях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, сегодня ночью в большинстве центральных, северных и западных областях ожидаются грозы. Днем в западной части Украины местами будут наблюдаться значительные дожди.

В Киевской области сегодня ночью и днем также ожидается грозовая активность.

Напомним, погода в Украине 25 августа будет дождливой на большей территории страны, однако в южных и восточных областях будет теплее - до +33 градусов тепла.

Также РБК-Украина писало, что в Закарпатской области возможны подтопления в населенных пунктах.

Кроме этого, ранее синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине.