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Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине

Украина , Понедельник 24 августа 2020 15:47
Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине
Фото: лесной пожар (cv.dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Существует риск пожаров в большинстве регионов

В понедельник, 24 августа, в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Высокий риск возникновения огня на открытых территориях ожидается во всех, кроме западных, Полтавской и Сумской областей.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По информации Укргидрометцентра, 24 августа в Украине, кроме большинства западных, Сумской и Полтавской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Закарпатской области возможны подтопления в населенных пунктах.

Также РБК-Украина писало, что погода в Украине 24 августа будет дождливой в большинстве областей; температура воздуха прогреется до +31 тепла.

Кроме этого, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в ближайшие дни в Украине.

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