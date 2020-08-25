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Україну сьогодні накриють грози та дощі

Вівторок 25 серпня 2020 09:12
Україну сьогодні накриють грози та дощі
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У Київській області вночі та вдень очікується грозова активність

Сьогодні, 25 серпня, погода в Україні погіршиться. Синоптики попереджають про грози та зливи у західних, центральних та північних областях.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Таким чином, сьогодні вночі в більшості західних, північних та центральних областях очікуються грози. Вдень у західній частині України місцями спостерігатимуться значні дощі.

У Київській області сьогодні вночі та вдень також очікується грозова активність.

Нагадаємо, погода в Україні 25 серпня буде дощовою на більшій території країни, однак у південних і східних областях буде тепліше - до +33 градусів тепла.

Також РБК-Україна писало, що у Закарпатській області можливі підтоплення в населених пунктах.

Крім цього, раніше синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні.

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