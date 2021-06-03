В Украину не пустили российского политтехнолога

Российского политтехнолога, гражданина России 1969 года рождения, не пустили в Украину. Он пытался попасть в Украину авиарейсом из Дубая.

"Гражданин РФ Ш. 1969 года рождения летел в Украину авиарейсом из Дубая. Во время паспортного контроля пассажиров самолета сотрудники Государственной пограничной службы Украины установили, что относительно указанного лица есть поручение государственных органов, которое запрещает ему въезд в Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по имеющейся информации, это лицо ранее сотрудничало с одним из украинских телеканалов и является российским политтехнологом.

Пограничники отказали ему в пропуске. Сейчас он отправлен обратным рейсом.