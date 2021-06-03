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В Украину не пустили российского политтехнолога

Автор: Андрей Василюк

Российского политтехнолога, гражданина России 1969 года рождения, не пустили в Украину. Он пытался попасть в Украину авиарейсом из Дубая.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Гражданин РФ Ш. 1969 года рождения летел в Украину авиарейсом из Дубая. Во время паспортного контроля пассажиров самолета сотрудники Государственной пограничной службы Украины установили, что относительно указанного лица есть поручение государственных органов, которое запрещает ему въезд в Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по имеющейся информации, это лицо ранее сотрудничало с одним из украинских телеканалов и является российским политтехнологом.

Пограничники отказали ему в пропуске. Сейчас он отправлен обратным рейсом.

Ранее в Сумской области пограничники задержали гражданина Российской Федерации. Мужчина, прикинувшись украинцем, пытался незаконно перейти границу, а после того, как был "пойман на горячем", признался, что закопал свой паспорт в лесу.

Напомним, что пограничники зафиксировали нарушение воздушной границы Украины со стороны Румынии.

Ранее стало известно, что украинские пограничники не пропустили членов экипажа судна "Норд" через пункт пропуска "Чонгар" в оккупированный Крым.

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