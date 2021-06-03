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В Україну не пустили російського політтехнолога

Автор: Андрій Василюк

Російського політтехнолога, громадянина Росії 1969 року народження, не пустили в Україну. Він намагався потрапити в Україні авіарейсом з Дубая.

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

"Громадянин РФ Ш. 1969 року народження летів в Україну авіарейсом з Дубая. Під час паспортного контролю пасажирів літака співробітники Державної прикордонної служби України виявили, що відносно вказаної особи є доручення державних органів, яке забороняє йому в’їзд в Україну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, за наявною інформацією, ця особа раніше співпрацювала з одним із українських телеканалів та є російським політтехнологом.

Прикордонники відмовили йому в пропуску. Наразі його відправлено зворотним рейсом.

Раніше у Сумській області прикордонники затримали громадянина Російської Федерації. Чоловік, прикинувшись українцем, намагався незаконно перейти кордон, а після того, як був "спійманим на гарячому", зізнався, що закопав свій паспорт у лісі.

Нагадаємо, що прикордонники зафіксували порушення повітряного кордону України з боку Румунії.

Раніше стало відомо, що українські прикордонники не пропустили членів екіпажу судна "Норд" через пункт пропуску "Чонгар" в окупований Крим.

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