В Україну не пустили російського політтехнолога

Російського політтехнолога, громадянина Росії 1969 року народження, не пустили в Україну. Він намагався потрапити в Україні авіарейсом з Дубая.

"Громадянин РФ Ш. 1969 року народження летів в Україну авіарейсом з Дубая. Під час паспортного контролю пасажирів літака співробітники Державної прикордонної служби України виявили, що відносно вказаної особи є доручення державних органів, яке забороняє йому в’їзд в Україну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, за наявною інформацією, ця особа раніше співпрацювала з одним із українських телеканалів та є російським політтехнологом.

Прикордонники відмовили йому в пропуску. Наразі його відправлено зворотним рейсом.