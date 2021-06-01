Назвался украинцем и закопал паспорт: в Сумской области пограничники задержали россиянина
В Сумской области пограничники задержали гражданина Российской Федерации. Мужчина, притворившись украинцем, пытался незаконно перейти границу, а после того, как был "пойманным с поличным", признался, что закопал свой паспорт в лесу.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).
Сегодня около двух часов ночи мужчина пытался под покровом темноты перейти государственную границу Украины, но наряду отделения инспекторов пограничной службы "Мирополье" удалось обнаружить нарушителя с помощью тепловизора.
По информации ведомства, после задержания злоумышленник назвался гражданином Украины, но впоследствии признался, что является россиянином, в доказательство у него обнаружили ксерокопию паспорта. Сам документ, по утверждению 35-летнего мужчины, он закопал в лесу.
Сейчас обстоятельства правонарушения выясняются. На задержанного оформлены документы административного производства за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины и за нарушение пограничного режима. Меру наказания определит суд.
Напомним, что пограничники зафиксировали нарушение воздушной границы Украины со стороны Румынии.
Ранее стало известно, что украинские пограничники не пропустили членов экипажа судна "Норд" через пункт пропуска "Чонгар" в оккупированный Крым.