В Украину не пропустили более 800 россиян после завершения военного положения

Иллюстративное фото (УНИАН)

За время действия военного положения в Украину не пропустили 1651 россиянина

После завершения военного положения в Украину не пропустили более 800 граждан России. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

Он отметил, что за время действия правового режима военного положения в нашу страну не пропустили 1651 россиянина.

"За период военного положения мы отказали в пересечении границы 1651 гражданину РФ. В период уже после прекращения военного положения мы продолжаем осуществлять усиление мер по проверке заезда иностранцев в Украину. В первую очередь, граждан РФ. Так, с 26 декабря более 800 отказов мы уже вынесли для граждан России", - рассказал Слободян.

Напомним, президент Петр Порошенко предлагает парламенту оптимизировать проведение процедур закупок товаров, работ и услуг в более сжатые сроки для обеспечения потребностей обороны во время действия правового режима военного положения.

Как писало РБК-Украина ранее, 26 декабря глава государства объявил, что в Украине остановлено действие правового режима военного положения.

Так, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что за время действия военного положения в 10 регионах Украины смогли значительно усилить уровень подготовленности к возможной атаке со стороны России. При этом замминистра подчеркивал, что в Украине следует продолжить военное положение, поскольку угроза со стороны РФ не уменьшилась.