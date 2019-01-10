В Україну не пропустили понад 800 росіян після завершення воєнного стану

Ілюстративне фото (УНІАН)

За час дії воєнного стану до України не пропустили 1651 росіянина

Після завершення воєнного стану до України не пропустили понад 800 громадян Росії. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян.

Він зазначив, що за час дії правового режиму воєнного стану до нашої держави не пропустили 1651 росіянина.

"За період воєнного стану ми відмовили в перетині кордону 1651 громадянину РФ. у період вже після припинення воєнного стану ми продовжуємо здійснювати посилення заходів щодо перевірки заїзду іноземців до України. В першу чергу, громадян РФ. Так, з 26 грудня понад 800 відмов ми вже винесли для громадян Росії", - розповів Слободян.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко пропонує парламенту оптимізувати проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг у більш стислі терміни для забезпечення потреб оборони під час дії правового режиму воєнного стану.

Як писало РБК-Україна раніше, 26 грудня глава держави оголосив, що в Україні зупинено дію правового режиму воєнного стану.

Так, заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука заявив, що за час дії воєнного стану в 10 регіонах України змогли значно посилити рівень підготовленості до можливої атаки з боку Росії. При цьому замміністра підкреслював, що в Україні слід продовжити воєнний стан, оскільки загроза з боку РФ не зменшилася.