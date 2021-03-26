В Украину пришло потепление: прогноз погоды на сегодня

Прогноз во всех регионах

Сегодня тепло и солнечно в большинстве регионов. В частности, в западных областях температура воздуха днем составит +6+11, а ночью +2-4. На севере и в центре страны +6+10, а ночью -1-3. В южных регионах тоже тепло, днем +6+10, а ночью +2+4.

Снег с дождем сегодня будет в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Крымской областях. На востоке передают днем +5+7, а ночью от 0 до -2.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня солнечно и тепло. Температура воздуха днем составит +7+9, а ночью от 0 до -2.