Потепление будет со снегом и дождями: конец марта готовит новые погодные сюрпризы
Погода в Украине в ближайшие сутки ожидается более весенняя. Однако в нескольких регионах еще будет идти мокрый снег.
Как сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, уже в ближайшие дни температура воздуха начнет в Украине подниматься.
"Пятница постепенно подарит надежду на большее тепло в Украине. Температура воздуха на протяжении дня уже будет достигать человеческих +6 +12 градусов, хотя в ближайшую ночь еще хаотично будут бегать незначительные "минусы", - рассказала синоптик.
Она добавила, что сильный штормовой ветер утихнет и будет северного направления, максимум умеренный. А вот осадки еще задержатся в нескольких регионах.
"Осадки. Дождь и мокрый снег останутся в южной части Украины и на юго-востоке. А завтра днем только на крайнем юге. Значительная часть территории Украины окажется в сухом воздухе – антициклон Margarethe будет вытеснять фронты с циклоном подальше", - сообщила Диденко.
Карта погоды
На выходных немного потеплеет, но с понедельника температура воздуха снова пойдет вниз.
"В Киеве 26 марта будет солнечно и сравнительно тепло – днем около +8 градусов. В субботу-воскресенье потеплеет еще на несколько градусов, в понедельник столбики термометров немного просядут вниз, но в целом следующая неделя вместе с прекраснейшим апрелем уже явно нас порадует вменяемыми градусами, ожидается до +12 +16 градусов", - обрадовала Диденко.
Карта погоды
А вот ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Голеня в комментарии для "Украина 24" предупредила, что в южных и центральных областях ожидается мокрый снег и дожди.
"Будут активные процессы благодаря тому, что там атмосферный фронт все еще находится, и будут осадки в виде мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. То есть сложные погодные условия", - рассказала синоптик.
Она отметила, что на выходных погода должна улучшиться, но с понедельника ожидается очередной атмосферный фронт, почти весенний – без снега, но с дождями.
Напомним, ранее мы писали о том, что появился прогноз погоды на апрель.
А также рассказывали о том, что в Украину идет существенное потепление, до +12 градусов.