В Україну прийшло потепління: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у всіх регіонах

Сьогодні тепло та сонячно у більшості регіонів. Зокрема, у західних областях температура повітря вдень складе +6+11, а вночі +2-4. На півночі та в центрі країни +6+10, а вночі -1-3. У південних регіонах теж тепло, вдень +6+10, а вночі +2+4.

Сніг з дощем сьогодні буде в Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Кримській областях. На сході передають вдень +5+7, а вночі від 0 до -2.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні сонячно та тепло. Температура повітря вдень складе +7+9, а вночі від 0 до -2.