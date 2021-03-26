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В Україну прийшло потепління: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні, 25 березня, в Україну прийшло потепління. Температура повітря у всіх регіонах піднялась, у Карпатах потепліє навіть до +11.

Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.

Прогноз у всіх регіонах

Сьогодні тепло та сонячно у більшості регіонів. Зокрема, у західних областях температура повітря вдень складе +6+11, а вночі +2-4. На півночі та в центрі країни +6+10, а вночі -1-3. У південних регіонах теж тепло, вдень +6+10, а вночі +2+4.

Сніг з дощем сьогодні буде в Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Кримській областях. На сході передають вдень +5+7, а вночі від 0 до -2.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні сонячно та тепло. Температура повітря вдень складе +7+9, а вночі від 0 до -2.

Раніше повідомлялось, що погода в Україні в найближчу добу очікується більш весняна. Однак у декількох регіонах ще буде йти мокрий сніг.

Нагадаємо, у квітні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 8-11 градусів тепла, в горах 5-6 градусів тепла. Це близько до середніх багаторічних значень.

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Новини України Гідрометцентрпотепление
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