В Україну прийшло потепління: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 25 березня, в Україну прийшло потепління. Температура повітря у всіх регіонах піднялась, у Карпатах потепліє навіть до +11.
Сьогодні тепло та сонячно у більшості регіонів. Зокрема, у західних областях температура повітря вдень складе +6+11, а вночі +2-4. На півночі та в центрі країни +6+10, а вночі -1-3. У південних регіонах теж тепло, вдень +6+10, а вночі +2+4.
Сніг з дощем сьогодні буде в Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Кримській областях. На сході передають вдень +5+7, а вночі від 0 до -2.
У Києві сьогодні сонячно та тепло. Температура повітря вдень складе +7+9, а вночі від 0 до -2.
Раніше повідомлялось, що погода в Україні в найближчу добу очікується більш весняна. Однак у декількох регіонах ще буде йти мокрий сніг.
Нагадаємо, у квітні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 8-11 градусів тепла, в горах 5-6 градусів тепла. Це близько до середніх багаторічних значень.