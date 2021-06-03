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В Украину пришло похолодание. В Карпатах лежит снег, ливень накроет полстраны

Автор: Анастасия Рокитна

В четверг в Украину пришло похолодание. В Карпатах продолжает лежать снег, а в восточных регионах объявлено предупреждение о ливне.

Об этом сообщает пресс-центр УкрГидрометцентра.

Сегодня в Украине значительно похолодало. Температура воздуха будет колебаться от +15 до +20. В Днепропетровской области днем +13+15, также холодно в Херсонской области, там днем будет +13+16.

В восточных, южных и частично центральных областях сегодня грозовые дожди.

Также пресс-центр Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщил, что сегодня утром на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер восточный 15 м/с, температура воздуха -1.

Фото: снег в Карпатах (facebook.com/chornogora)

Ранее сообщалось, что жары в Украине пока не будет, но синоптики обещают потепление. В то же время синоптик УкрГидрометцентра отметила, что жаркая погода из года в год наблюдается в середине лета, в июле и августе.

Напомним, синоптики УкрГидрометцентра объяснили снегопады в Карпатах.

Кроме того, климатологи подвели итоги весны в Киеве, холоднее нормы на 1 градус.

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