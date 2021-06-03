В Украину пришло похолодание. В Карпатах лежит снег, ливень накроет полстраны

Сегодня в Украине значительно похолодало. Температура воздуха будет колебаться от +15 до +20. В Днепропетровской области днем +13+15, также холодно в Херсонской области, там днем будет +13+16.

В восточных, южных и частично центральных областях сегодня грозовые дожди.

Также пресс-центр Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщил, что сегодня утром на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер восточный 15 м/с, температура воздуха -1.

Фото: снег в Карпатах (facebook.com/chornogora)