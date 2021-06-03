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В Україну прийшло похолодання. У Карпатах лежить сніг, злива накриє пів країни

Автор: Анастасія Рокитна

У четвер в Україну прийшло похолодання. В Карпатах продовжує лежати сніг, а в східних регіонах оголошено попередження про зливу.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру.

Сьогодні в Україні значно похолодало. Температура повітря буде коливатись від +15 до +20. У Дніпропетровській області вдень +13+15, також холодно у Херсонській області, там вдень буде +13+16.

У східних, південних та частково центральних областях сьогодні грозові дощі.

Також прес-центр Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту повідомив, що сьогодні зранку на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер східний 15 м/с, температура повітря -1.

Фото: сніг в Карпатах (facebook.com/chornogora)

Раніше повідомлялось, що спеки в Україні поки не буде, але синоптики обіцяють потепління. Водночас синоптик Укргідрометцентру зазначила, що спекотлива погода з року в рік спостерігається в середині літа, у липні та серпні.

Нагадаємо, синоптики УкрГідрометцентру пояснили снігопади в Карпатах.

Крім того, кліматологи підбили підсумки весни в Києві, холодніше за норму на 1 градус.

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