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Украину пригласили на закрытую встречу министров обороны стран НАТО

Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В середине июня министры обороны стран НАТО соберутся на заседание в Брюсселе. На встречу пригласили и представителей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анонс пресс-службы НАТО.

Заседание министров обороны стран НАТО состоится в течение 15 и 16 июня.

Повестка встречи министров обороны стран НАТО пока не разглашается. Ожидается, что вопросы, которые планируется обсудить, будут объявлены накануне этой встречи.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба упрекнул НАТО за бездействие во время агрессии РФ.

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НАТОАлексей РезниковМинистерство обороны Украины