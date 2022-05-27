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Україну запросили на закриту зустріч міністрів оборони країн НАТО

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В середині червня міністри оборони країн НАТО зберуться на засідання в Брюсселі. На зустріч запросили і представників України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на анонс прес-служби НАТО.

Засідання міністрів оборони країн НАТО відбудеться протягом 15 та 16 червня.

Порядок денний зустрічі міністрів оборони країн НАТО наразі не розголошується. Очікується, що питання, які планується обговорити, будуть оголошені напередодні цієї зустрічі.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба дорікнув НАТО за бездіяльність під час агресії РФ.

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НАТООлексій РезніковМіністерство оборони України