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Кулеба упрекнул НАТО в бездействии во время агрессии РФ

Новина українською →
Давос, Среда 25 мая 2022 21:08
Кулеба упрекнул НАТО в бездействии во время агрессии РФ Фото: Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Фактически Североатлантический альянс не решился ни на один шаг для противостояния российской агрессии против Украины.

Об этом в Давосе заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Глава украинского МИД охарактеризовал позицию НАТО в украинско-российской войне как "фактически бездействие". Пока альянс полностью самоустранился на задний план, Кулеба похвалил Евросоюз за "революционное" решение поддержать Украину.

"НАТО как альянс, как организация полностью отодвинута на второй план и фактически ничего не делает. Мне обидно говорить об этом", – признался дипломат.

Кулеба вспомнил, что в начале войны в общественном мнении было представление о сильном НАТО и ЕС, который "способен лишь выражать разные уровни беспокойства". Но война, по его мнению, стала испытанием, которое "сорвало маски".

Министр поставил в пример Евросоюз, который принял ряд новаторских решений. Часть из них, вероятно, "сами они не ожидали одобрить". В то же время, Кулеба признал, что Украина получает помощь от ряда членов НАТО.

К слову, генсек НАТО посоветовал членам альянса не торговать безопасностью ради экономических выгод.

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