Украину пригласили на закрытую встречу министров обороны стран НАТО

В середине июня министры обороны стран НАТО соберутся на заседание в Брюсселе. На встречу пригласили и представителей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анонс пресс-службы НАТО.

Заседание министров обороны стран НАТО состоится в течение 15 и 16 июня.

Встреча с представителями Украины, Грузии, Швеции и Финляндии пройдет в первый день под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и будет закрытой для СМИ.

Повестка встречи министров обороны стран НАТО пока не разглашается. Ожидается, что вопросы, которые планируется обсудить, будут объявлены накануне этой встречи.