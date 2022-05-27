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Украину пригласили на закрытую встречу министров обороны стран НАТО

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Брюссель, Пятница 27 мая 2022 20:04
Украину пригласили на закрытую встречу министров обороны стран НАТО Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В середине июня министры обороны стран НАТО соберутся на заседание в Брюсселе. На встречу пригласили и представителей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анонс пресс-службы НАТО.

Заседание министров обороны стран НАТО состоится в течение 15 и 16 июня.

Встреча с представителями Украины, Грузии, Швеции и Финляндии пройдет в первый день под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и будет закрытой для СМИ.

Повестка встречи министров обороны стран НАТО пока не разглашается. Ожидается, что вопросы, которые планируется обсудить, будут объявлены накануне этой встречи.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба упрекнул НАТО за бездействие во время агрессии РФ.

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НАТО Алексей Резников Министерство обороны Украины
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