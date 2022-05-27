Україну запросили на закриту зустріч міністрів оборони країн НАТО

В середині червня міністри оборони країн НАТО зберуться на засідання в Брюсселі. На зустріч запросили і представників України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на анонс прес-служби НАТО.

Засідання міністрів оборони країн НАТО відбудеться протягом 15 та 16 червня.

Зустріч з представниками України, Грузії, Швеції та Фінляндії пройде у перший день під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга та буде закритою для ЗМІ.

Порядок денний зустрічі міністрів оборони країн НАТО наразі не розголошується. Очікується, що питання, які планується обговорити, будуть оголошені напередодні цієї зустрічі.