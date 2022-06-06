Украину не пригласили в Турцию на переговоры по "зерновому коридору", - Зеленский

Представителей Украины не приглашали на переговоры Турции и Российской Федерации по обеспечению экспорта украинского зерна из портов на Черном море.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина.
"Меня не приглашали. Министр иностранных дел на сегодняшний день тоже не приглашен. Разговоры о том, что Турция может быть посредником - есть. Я говорил с (президентом Турции, - ред.) Эрдоганом, мы говорили и об этом", - отметил он.
По его словам, турецкая сторона на сегодня ищет формат того, как обеспечить гарантии безопасности "зерновому коридору" из Украины.
"Я думаю, что поэтому они встречаются с россиянами, чтобы Россия дала Турции гарантии, что с ее кораблями ничего не произойдет. Но детали встречи мне неизвестны", - добавил Зеленский.
Напомним, на этой неделе в Турцию с рабочим визитом приедет министр иностранных дел Сергей Лавров. Стороны будут обсуждать разблокировку экспорта украинского зерна с портов на Черном море.
При этом турецкий министр Мевлют Чавушоглу заявил, что заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу в том, что Анкара не хочет создавать впечатление об открытости только для одной стороны.
Ранее российские СМИ сообщили, что Украина, Россия и Турция уже согласовали дорожную карту вывоза зерна из Одессы. Однако по данным Bloomberg, этот вопрос обсуждался без участия Украины.
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