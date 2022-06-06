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Україну не запросили до Туреччини на переговори щодо "зернового коридору", - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК/Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Представників України не запрошували на переговори Туреччини та Російської Федерації щодо забезпечення експорту українського зерна з портів на Чорному морі.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на зустрічі з журналістами у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна.

"Мене не запрошували. Міністр закордонних справ на сьогоднішній день теж не запрошений. Розмови про те, що Туреччина може бути посередником - є. Я говорив з (президентом Туреччини, - ред.) Ердоганом, ми говорили і про це", - зазначив він.

За його словами, турецька сторона на сьогодні шукає формат того, як забезпечити гарантії безпеки "зерновому коридору" з України.

"Я думаю, що тому вони зустрічаються з росіянами, щоб Росія дала Туреччині гарантії, що з її кораблями нічого не станеться. Але деталі зустрічі мені невідомі", - додав Зеленський.

Нагадаємо, цього тижня до Туреччини з робочим візитом приїде міністр закордонних справ Сергій Лавров. Сторони обговорюватимуть розблокування експорту українського зерна з портів на Чорному морі.

При цьому турецький міністр Мевлют Чавушоглу заявив, що запевнив українського колегу Дмитра Кулебу в тому, що Анкара не хоче створювати враження про відкритість тільки для однієї сторони.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що Україна, Росія і Туреччина вже погодили дорожню карту вивезення зерна з Одеси. Однак за даними Bloomberg, це питання обговорювалося без участі України.

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