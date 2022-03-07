В Украину прибывают первые добровольцы из Британии. Воевать против армии РФ

В Украину начали прибывать первые добровольцы из Великобритании. Они будут помогать нашим силам воевать против российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы здесь для того, чтобы остановить российское вторжение. Надеюсь, мы победим... В Украине происходят военные преступления, а этого не должно быть. Гражданские объекты бомбят, мирных жителей убивают, женщин насилуют - это нужно остановить", - отмечают добровольцы.

Напомним, по данным МИД, в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к Интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. А общее число заявок приближается к 20 000.

Напомним, ранее Украина запустила сайт для иностранцев, которые хотят вступить в Интернациональный легион.

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