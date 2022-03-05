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Украина запускает сайт для иностранцев, которые хотят вступить в Интернациональный легион

Новина українською →
Украина, Суббота 05 марта 2022 10:06
Украина запускает сайт для иностранцев, которые хотят вступить в Интернациональный легион Фото: для иностранцев подготовили инструкцию по присоединению к интернациональному Легиону (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Вскоре заработает сайт fightforua.org, который будет содержать всю необходимую информацию для граждан иностранных государств, которые хотят вступить Интернациональный легион. Иностранцы смогут найти на сайте подробную пошаговую инструкцию, как присоединиться к справедливой борьбе с агрессором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Как отмечается в сообщении, в частности, чтобы вступить в ряды Интернационального легиона обороны Украины, необходимо обратиться в посольство Украины в своем государстве с соответствующим намерением и уточнить, какие документы и одежда (оборудование) нужны или рекомендованы.

Затем необходимо пройти собеседование в посольстве с атташе по вопросам обороны и оформить визу с консулом. Далее подается заявка на призыв в Вооруженные силы Украины на добровольную военную службу по контракту.

После этого легионер получит инструкцию по поездке в Украину, необходимые документы и оборудование. Рекомендовано, если есть, взять с собой военный комплект, например, одежду или ее элементы, снаряжение, шлем, бронежилеты и тому подобное.

При необходимости представители посольств и консульств Украины окажут помощь в пути.

Прибыв на сборный пункт в Украине, легионер подписывает контракт и присоединяется к Интернациональному легиону обороны Украины. После этого он готов вступить в битву с оккупантами вместе с бойцами со всего мира и украинскими воинами, отмечается в сообщении.

Напомним, указом президента Владимира Зеленского с 1 марта 2022 года был введен безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, желающих вступить в Интернационального легиона обороны Украины, кроме граждан государства-агрессора.

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