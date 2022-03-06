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РФ готовит вторую волну широкомасштабного наступления. Мы должны быть готовыми, - Данилов

Новина українською →
Киев, Воскресенье 06 марта 2022 13:02
РФ готовит вторую волну широкомасштабного наступления. Мы должны быть готовыми, - Данилов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что вражеские войска готовят вторую волну широкомасштабного наступления. К которой необходимо быть максимально готовыми и сплоченными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Данилова в Facebook.

"Длится одиннадцатый день героического национального сопротивления! Мы выдержали первую, наиболее тяжелую волну атаки русских орков. Миф о самой современной и мощной в мире путинской армии разрушен и сожжен на дорогах Киевщины и Харьковщины, Черниговщины и Николаевщины. Ни на одном направлении российские террористические войска не достигли стратегического успеха", - написал Данилов.

Он отметил, что украинская армия дает достойный отпор, и "день нашей победы над российской химерой приближается с каждым днем".

"Но враг еще опасен и готовит вторую волну широкомасштабного наступления, к которой мы должны подойти максимально готовыми и сплоченными", - предупредил Данилов.

По его словам стратегически важными остаются города Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, Чернигов и Одесса.

"План врага - взять ключевые города в окружение, обескровить украинские Вооруженные Силы, создать ситуацию гуманитарной катастрофы для гражданского населения", - рассказал секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что основное внимание командование российских оккупационных войск переносит на Юг, пытаясь лишить Украину выхода к Черному и Азовскому морям, "что, по их мнению, создаст условия экономического подавления украинского сопротивления".

"Враг не оставляет надежд овладеть Киевом и формирует ресурсы для окружения Днепра. Со стороны Украины происходит перегруппировка, пополнение свежим резервом и насыщение украинской армии новейшим вооружением. Вчерашний самолето - вертолет тому подтверждение", - подчеркнул Данилов.

Также он отметил, что Украина сделала самый трудный, шаг к победе, но впереди еще много работы по уничтожению оккупантов и возвращение всех украинских земель!".

"Похоронки русским матерям и тоны обугленного российского военного железа - памятка для следующей волны оккупантов: не лезьте - убьем! И будем убивать столько, чтобы одурманенное российское общество проснулось, если не от чувства вины, то от боли. И мы достучимся до вас. Никогда не воюйте с украинцами, рано или поздно мы придем к вам, чтобы вернуть все накопленные вами долги, а счет набежал на века вперед", - добавил Данилов.

Напомним, война России против Украины длится уже одиннадцатый день. Стало известно, какая ситуация в разных регионах по состоянию на сегодняшнее утро.

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