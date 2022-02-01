В Украину прибыло около 280 тонн гуманитарной помощи от Польши

Доставленная гуманитарная помощь передается ГСЧС. Она будет использована для нужд украинцев по всей стране.

Колонна из 29 грузовиков с гуманитарной помощью Украине от Польши пересекла границу в пункте пропуска "Дорогуск-Яготин" утром 31 января. По украинской территории ее сопровождали сотрудники ГСЧС.

Фото: в Украину прибыла колонна грузовиков с гумпомощью из Польши (dsns.gov.ua)