В Україну прибуло близько 280 тонн гуманітарної допомоги від Польщі

Польські рятувальники 1 лютого доставили до Києва близько 280 тонн гуманітарної допомоги. Серед вантажів засоби для боротьби з коронавірусом і медобладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.
Доставлена гуманітарна допомога передається ДСНС. Вона буде використана для потреб українців по всій країні.
Колона з 29 вантажівок з гуманітарною допомогою Україні від Польщі перетнула кордон у пункті пропуску "Дорогуськ-Яготин" вранці 31 січня. Українською територією її супроводжували співробітники ДСНС.
Фото: в Україну прибула колона вантажівок з гумдопомогою з Польщі (dsns.gov.ua)
Нагадаємо, напередодні Польща прийняла рішення направити Україні гуманітарну допомогу.
Зазначимо, крім гуманітарної допомоги Польща направила Україні оборонні озброєння.