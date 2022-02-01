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В Україну прибуло близько 280 тонн гуманітарної допомоги від Польщі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Польські рятувальники 1 лютого доставили до Києва близько 280 тонн гуманітарної допомоги. Серед вантажів засоби для боротьби з коронавірусом і медобладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

Доставлена гуманітарна допомога передається ДСНС. Вона буде використана для потреб українців по всій країні.

Колона з 29 вантажівок з гуманітарною допомогою Україні від Польщі перетнула кордон у пункті пропуску "Дорогуськ-Яготин" вранці 31 січня. Українською територією її супроводжували співробітники ДСНС.

Фото: в Україну прибула колона вантажівок з гумдопомогою з Польщі (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, напередодні Польща прийняла рішення направити Україні гуманітарну допомогу.

Зазначимо, крім гуманітарної допомоги Польща направила Україні оборонні озброєння.

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ПольшаДСНС